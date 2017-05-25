黃國昌恐遭「罷免」成功？ 中選會官員：有難度
2017-05-25 17:54
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌日前因支持婚姻平權修法，遭選區內民眾發起罷免，並已通過第一階段連署，有中選會官員指出，雖然選罷法修改後罷免難度已減半，但要罷免成功仍有難度。不過發起「拔昌行動」的安定力量聯盟則聲稱有信心、將窮盡一切辦法「把黃國昌拉下馬」。
據第1577期的《新新聞》報導，去年底在修改《選罷法》時，黃國昌曾參與提案下修各項門檻，豈料罷免難度減半後黃國昌卻成為第一個目標，針對黃國昌遭民眾發起罷免，有中選會官員指出，黃國昌所在的新北市第十二選舉區，總選舉人數為25萬1191人，也許安定力量聯盟有機會通過第二關2萬5千多票的連署門檻，但想通過第3關高達6、7萬人的罷免門檻還是很有難度。官員也舉例，以2015年的「割闌尾行動」為例，當時罷免前立委蔡正元的行動中，實際投票人數僅7萬9千多人，未達15萬8千人的門檻。
雖然中選會官員認為「拔昌行動」有難度，不過安定力量聯盟主席孫繼正則稱該聯盟很有信心，並指第二階段連署早已在策略內，規畫要衝破四萬票。孫繼正指控，黃國昌選前未將同婚列入政見，選後竟挺身支持同婚，但他們率眾向黃陳情，竟遭肉搜個資，他們在難以容忍的情況下，才決定展開「拔昌行動」。他也提到，若拔昌成功，下一步將針對主張通姦除罪化的時代力量立委林昶佐。
報導提到，安定力量聯盟先前藉由國民黨選舉黨主席，在主要候選人的場子設攤，透過「魚幫水、水幫魚」的方式獲得2千9百份連署書；他們也深入到菜市場、火車站等處擺攤，並自稱是「擺攤連署法」。
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