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中市府發力勤案檢舉獎金 議員質疑是封口費

2017-05-25  16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今天發給力勤過期肉品檢舉獎金350萬元，檢舉人領獎金時澄清先前說的「力勤老闆是市長林佳龍的金主」，並非事實。國民黨議員李中質疑，市府稽查有如「慢郎中」，發獎金卻比誰都快，不免令人懷疑這是「封口費」。

李中表示，高雄查「蝦味先」與台北查維格鳳梨酥、正露丸等過期食品案件，都是雷厲風行，只有台中在查力勤過期肉品事件讓人覺得「急驚風偏遇慢郎中」，偏偏台中發檢舉獎金卻比誰都快，而更令人納悶的是，市府派與檢舉人連繫者並非主管食安業務的食藥科長，而是市長林佳龍親信的醫管科長，所談的盡是如何發獎金及替林佳龍撇清與業者的關係，讓他不得不懷疑，市府發出的這筆錢，到底是獎金？還是「封口費」？

衛生局長呂宗學表示，近日他曾與檢舉人電話連絡，告知將發給獎金，但是否要「公開澄清林市長與力勤公司梁董事長並非好友」，這是檢舉人主動提出的，並非市府要求。

呂宗學也說，先前食藥署要求市府到台北開會協調，因為洪科長與食藥署比較熟，所以就派副局長與洪科長北上，後來也由洪科長連繫檢舉人。

呂宗學強調，由員工提供資料是舉發食安案件的重要來源，因此在力勤肉品案中，先發放獎金以示鼓勵；而食安檢舉獎金分為兩部分，一為罰金的50％或70％，力勤案尚在訴願中，因此未動支此獎金；另一為吹哨獎金，以員工所提供的證據是否充足，進行獎金發放，過去行政單位等待檢調是否判決而導致發放速度稍慢，但市府已確認全案不法處後，先發放行政獎金，盼鼓勵大家勇於檢舉。

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  • 市府快速發放力勤案檢舉獎金，卻遭國民黨議員質疑是「封口費」。（記者張菁雅攝）

    市府快速發放力勤案檢舉獎金，卻遭國民黨議員質疑是「封口費」。（記者張菁雅攝）

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