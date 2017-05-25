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昔「毛骨悚然」今「愛是平等」 吳敦義明開挺同記者會！

2017-05-25  16:17

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義又轉彎了。面對同志議題，吳敦義今年3月初時才說「聽到同婚就毛骨悚然」，昨日卻突然改口力挺，明天，他更將召開「愛是平等」記者會。

同婚釋憲案的結果於昨天下午出爐，先前反對同性婚姻合法化的吳敦義在臉書上傳了一張彩虹的照片，並且寫道「會幸福吧！」讓許多網友一陣譁然。

根據《蘋果日報》報導，吳敦義辦公室宣布，明天早上10點將舉行「愛是平等」記者會，吳敦義將出面說明他對於同性婚姻的立場。

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  • 吳敦義昔日稱同性婚讓他毛骨悚然，昨日卻改口挺同。（資料照，記者陳志曲攝）

    吳敦義昔日稱同性婚讓他毛骨悚然，昨日卻改口挺同。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 同婚釋憲 吳敦義 婚姻平權 毛骨悚然 轉彎
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