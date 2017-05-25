| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

賀陳旦挨轟耍特權 交通部出示訂票紀錄澄清

2017-05-25  15:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部長賀陳旦24日跟著交通委員會到馬祖考察，不料昨天馬祖南竿機場大雨、濃霧，飛機停飛，今天機場恢復正常，賀陳旦直接搭機回台，被質疑是否耍特權不用跟著民眾一起候補。交通部今出示交通部長賀陳旦訂位紀錄澄清，表示本月4日早已訂好25日的機位，完全是按照一般程序登機。

有民眾爆料，昨馬祖南竿機場停飛，不少人留宿一晚，隔天一早就到機場等候補，但上午7點多卻看見同樣在24日候補名單內的賀陳旦及其他官員直接搭著立榮航空首班飛機離開，被質疑是耍特權。

交通部解釋，本月5日就已訂好25日返台機票，絕無耍特權這件事，原先賀陳旦想提早在24日返台，不料馬祖機場關閉，才會出現在候補名單內。

廣告
  • 交通部長賀陳旦上午自馬祖南竿機場搭機返台，被質疑是否耍特權不用跟著民眾一起候補，交通部今出示賀陳旦訂位紀錄澄清，表示本月4日早已訂好25日的機位，完全是按照一般程序登機。（交通部提供）

    交通部長賀陳旦上午自馬祖南竿機場搭機返台，被質疑是否耍特權不用跟著民眾一起候補，交通部今出示賀陳旦訂位紀錄澄清，表示本月4日早已訂好25日的機位，完全是按照一般程序登機。（交通部提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停飛 南竿機場 賀陳旦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：賀陳旦挨轟耍特權 交通部出示訂票紀錄澄清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.