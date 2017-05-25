賀陳旦挨轟耍特權 交通部出示訂票紀錄澄清

2017-05-25 15:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部長賀陳旦24日跟著交通委員會到馬祖考察，不料昨天馬祖南竿機場大雨、濃霧，飛機停飛，今天機場恢復正常，賀陳旦直接搭機回台，被質疑是否耍特權不用跟著民眾一起候補。交通部今出示交通部長賀陳旦訂位紀錄澄清，表示本月4日早已訂好25日的機位，完全是按照一般程序登機。

有民眾爆料，昨馬祖南竿機場停飛，不少人留宿一晚，隔天一早就到機場等候補，但上午7點多卻看見同樣在24日候補名單內的賀陳旦及其他官員直接搭著立榮航空首班飛機離開，被質疑是耍特權。

交通部解釋，本月5日就已訂好25日返台機票，絕無耍特權這件事，原先賀陳旦想提早在24日返台，不料馬祖機場關閉，才會出現在候補名單內。