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議員質詢轟不讓 傅崐萁被「罰站」…

2017-05-25  15:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會總質詢今提前1日結束，縣長傅崐萁被民進黨議員劉曉玫封為「最會告媒體的縣長」。劉曉玫說，傅任內8年告媒體的次數破紀錄，都以花蓮縣政府名義提告，拿公帑上法院「到底花多少訴訟費」？但議員向花蓮縣府要資料卻要不到，且沒有1件獲得起訴，實在離譜。

民進黨籍縣議員劉曉玫今在縣議會總質詢「最後1天」，把縣長傅崐萁叫到議事台上「罰站」了半小時，批評傅崐萁「玩弄司法、把司法當武器」；但傅崐萁當場並未回應，站在台上面色鐵青、正眼都不看劉曉玫一下。

她說，台鳳炒股案17年了，本月9日縣長還到台中出庭對媒體說「17年來煎熬到每天睡不好」，劉質疑「為什麼同案被告都關回來了，縣長還可以拖10幾年？」批評傅用盡包括傳證人8次、自己又不到場等手段，來玩弄司法？劉曉玫說，這就是為什麼需要司法改革的原因。

劉曉玫說，和過去的謝深山、王慶豐、張福興等縣長比較，告媒體最多次的縣長「就是傅縣長您」，金額更不用說了，跟縣府要資料、要問「花蓮縣政府告媒體的件數、到底花多少民脂民膏」？完全要不到資料，就她所知，包括蘋果日報、地方報東方報、更生日報都被傅提告過。

她認為，媒體寫縣長好有「糖果」，最近網路瘋傳的前中時記者陳志東文章就有提到，該報刊登大量傅縣長吹捧文，都是有「業配」；至於「不乖就是要告」。劉曉玫說，縣府告媒體真是太離譜，對於言論自由造成寒蟬效應，但大家知道嗎，到目前為止，縣府告媒體「沒有半件獲得檢方起訴」。

劉曉玫說，本週就有4名媒體人收到不起訴處分書，她要向《報導者》總編何榮幸及張鐵志、記者游婉琪、陳彥廷等4位恭喜並致敬，因為他們不畏權勢。劉曉玫說，她要在議事殿堂告訴大家：「正義不是不會來，只是稍微晚一點」。

相關質詢影片請見︰花蓮縣議會第18屆第5次定期大會

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  • 縣議員劉曉玫質詢花蓮縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」。（記者花孟璟攝）

    縣議員劉曉玫質詢花蓮縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」。（記者花孟璟攝）

  • 縣議員劉曉玫質詢花蓮縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」，傅崐萁在台上臉色鐵青，正眼也不瞧議員。（記者花孟璟攝）

    縣議員劉曉玫質詢花蓮縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」，傅崐萁在台上臉色鐵青，正眼也不瞧議員。（記者花孟璟攝）

  • 縣議員葉鯤璟（左）會後向議長賴進坤（右）抗議，為什麼劉曉玫還有半小時可以質詢？（記者花孟璟攝）

    縣議員葉鯤璟（左）會後向議長賴進坤（右）抗議，為什麼劉曉玫還有半小時可以質詢？（記者花孟璟攝）

  • 花蓮縣議員葉鯤璟（右）和劉曉玫（左）在質詢結束後，仍在議會起口角。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議員葉鯤璟（右）和劉曉玫（左）在質詢結束後，仍在議會起口角。（記者花孟璟攝）

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