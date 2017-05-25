議員質詢轟不讓 傅崐萁被「罰站」…
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會總質詢今提前1日結束，縣長傅崐萁被民進黨議員劉曉玫封為「最會告媒體的縣長」。劉曉玫說，傅任內8年告媒體的次數破紀錄，都以花蓮縣政府名義提告，拿公帑上法院「到底花多少訴訟費」？但議員向花蓮縣府要資料卻要不到，且沒有1件獲得起訴，實在離譜。
民進黨籍縣議員劉曉玫今在縣議會總質詢「最後1天」，把縣長傅崐萁叫到議事台上「罰站」了半小時，批評傅崐萁「玩弄司法、把司法當武器」；但傅崐萁當場並未回應，站在台上面色鐵青、正眼都不看劉曉玫一下。
她說，台鳳炒股案17年了，本月9日縣長還到台中出庭對媒體說「17年來煎熬到每天睡不好」，劉質疑「為什麼同案被告都關回來了，縣長還可以拖10幾年？」批評傅用盡包括傳證人8次、自己又不到場等手段，來玩弄司法？劉曉玫說，這就是為什麼需要司法改革的原因。
劉曉玫說，和過去的謝深山、王慶豐、張福興等縣長比較，告媒體最多次的縣長「就是傅縣長您」，金額更不用說了，跟縣府要資料、要問「花蓮縣政府告媒體的件數、到底花多少民脂民膏」？完全要不到資料，就她所知，包括蘋果日報、地方報東方報、更生日報都被傅提告過。
她認為，媒體寫縣長好有「糖果」，最近網路瘋傳的前中時記者陳志東文章就有提到，該報刊登大量傅縣長吹捧文，都是有「業配」；至於「不乖就是要告」。劉曉玫說，縣府告媒體真是太離譜，對於言論自由造成寒蟬效應，但大家知道嗎，到目前為止，縣府告媒體「沒有半件獲得檢方起訴」。
劉曉玫說，本週就有4名媒體人收到不起訴處分書，她要向《報導者》總編何榮幸及張鐵志、記者游婉琪、陳彥廷等4位恭喜並致敬，因為他們不畏權勢。劉曉玫說，她要在議事殿堂告訴大家：「正義不是不會來，只是稍微晚一點」。
相關質詢影片請見︰花蓮縣議會第18屆第5次定期大會
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 昔「毛骨悚然」今「愛是平等」 吳敦義明開挺同記者會！
- 議員質詢轟不讓 傅崐萁被「罰站」…
- 國民黨魁交接 吳指派曾永權協商
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 三星S8藍色來了 明日開賣
- 近60人拿乙級證照 南英商工創新高
- 20幾歲男子堅信詐騙老梗 警教報假帳號才識破
- 蔡維力接任南陽董座
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- 端午連假》鹿耳門天后宮 送香包、文昌筆
- 台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 1340億富豪沒娶生3子梁洛施 改泡小26歲港姐
- 阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了
- 看見府城日治文人生活 《洪鐵濤文集》出版
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 天后宮轉型天王宮 這些歌手都在華納鍍金
- 五月天特攝MV太感動 日本資深演員感動轉貼
- 柯潔投子認輸 ！ AlphaGo二度對決仍大勝
- 高爾夫》復健狀況不錯 伍茲：我想要再回到職業賽
- 受到鋒面影響 吳德榮：今天各地有雨稍轉涼
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 大安青蔥評鑑 陳源明蟬連特等獎
- 通霄白沙屯西瓜季 5/29僅辦一梯次
- 房市買氣不振導致餘屋堆疊 北台灣成屋預售比大翻轉
- 女星機上血崩流產 堅持不向命運低頭
- 大成路電纜未地下化 民怨市容醜
- 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 挺同：儘速完成法律程序
- （影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說...
- 日本黑幫「沈淪」 山口組幹部偷西瓜
- SJ圭賢今入伍 小平頭道別粉絲
- 交大傳裁半數兼任老師 學生批教部打壓工作權
- 晶睿與台達電攜手 監控融入智慧大樓
- 端午應景食品抽查 投縣3件不合格
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
- 反對交大兼任教師遭砍半 學生團體抗議
- 卵巢剩一邊難懷孕 女星不戴套「有了就結婚」
標題：議員質詢轟不讓 傅崐萁被「罰站」…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email