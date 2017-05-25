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出席學生簽證日 梅健華：留學生是美台關係重要一環
2017-05-25 15:13
〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會今舉辦「學生簽證日」，處長梅健華致詞時表示，台灣學生到美國留學，也是美台關係中重要的一環；梅健華強調，在美國國際學生中，台灣是前十大來源地，若按人口比例計算，台灣更是位居第四名，實在「太厲害」；梅健華鼓勵打算到美國留學的朋友，到EducationUSA「留學美國諮詢中心」網頁取得正確、即時資訊。
梅健華今特地穿著大學校服、帶著眼鏡出席活動，展現外交官親和力。除歡迎在場學生到美國念書外，梅健華也勉勵大家，到美國後應盡量結交朋友，「讓美國朋友認識台灣」；梅健華說，希望大家在美國能用心經營友誼，結交一輩子的朋友。
資料顯示，台灣為美國國際學生第七大來源，去年共有21127名台灣學生在美求學。相較前年，去年在美的台灣留學生人數小幅成長0.6%，而106年，在美國外國留學生人數前三名依序分別是：中國、印度與沙烏地阿拉伯。
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