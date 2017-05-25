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吳敦義轉彎挺同 林火旺：從善如流不是好事嗎？

2017-05-25  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕大法官昨天下午就同性婚姻聲請釋憲案，作出釋字第748號解釋，認定現行法令未保障同性婚姻屬違憲，應在2年內修正。日前曾說過同婚令人「毛骨悚然」的國民黨主席當選人吳敦義也在臉書PO出彩虹照，貼文一出卻遭網友酸「又轉彎了？」，對此，吳敦義參選國民黨主席競選辦公室發言人林火旺則認為，吳敦義把別人的話聽進去了，從善如流不是好事嗎？

林火旺今在個人臉書「愛智營」PO文表示，大法官釋憲結果，對接受自由主義核心價值的人應該是肯定的，「結果有人發現吳敦義的立場改變，對此我不感到奇怪」。

林火旺說，在競選黨魁期間他曾當面質疑吳敦義對同婚的立場有問題，此後吳敦義就不談這個議題了，現在他的立場轉變，我反而認為是好事，「別人的話聽進去了，從善如流，這不是好事嗎？」。

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  • 吳敦義競選辦公室發言人林火旺認為，吳敦義轉向挺同志，把「別人的話聽進去了，從善如流不是好事嗎？」。 （資料照，記者張嘉明攝）

    吳敦義競選辦公室發言人林火旺認為，吳敦義轉向挺同志，把「別人的話聽進去了，從善如流不是好事嗎？」。 （資料照，記者張嘉明攝）

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