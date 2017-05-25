李明哲救援小組批蔡政府冷血 府：理解家屬急切心情
〔記者鍾麗華／台北報導〕李明哲國際救援小組今天發出聲明指出，這次救援小組赴美行程，是由美國NGO組織「對華援助協會」全力促成，政府對受難者而言顯得冷血無情。對此，總統府指出，家屬的急切心情，「我們非常理解」。
府方表示，「李明哲先生是我們的國民」，政府的責任就是，在維護國家尊嚴的前提下，最優先的營救工作，就是要確保他的人身安全，目前是盡力讓他能夠早日平安的回來。政府的營救工作，從事件發生開始，一直持續在進行。營救過程中，政府一向和家屬保持密切聯繫，營救措施也讓家屬充分理解。
李明哲國際救援小組今天發出「李明哲國際救援小組回覆總統府聲明」指出，安排此次李明哲國際救援小組赴美行程，是由美國NGO組織「對華援助協會」（China Aid）全力促成，與總統府以及台灣政府完全無關。
聲明指出，李凈瑜函陸委會迄今政府都不回應；陸委會副主委邱垂正於4月20日民團第一次討論國際救援的會議上傳話「李明哲一事，請我方及李家屬保持低調，過些日子對方就會放人」；民主基金會執行長徐斯儉奉總統府指示出面協調，實際作法卻處處刁難家屬的國際救援安排。家屬不得已婉拒經費贊助，來捍衛自己的行動與言論自由。
聲明指出，返國之後，政府相關單位都沒有派人了解此行狀況，突然聽到總統府方面的說法，居然如此背離事實與離譜。「對比我們在白宮感受到的溫暖與支持，蔡政府對受難者而言顯得冷血無情」。
聲明說，李凈瑜當然沒有能力安排美國行程，所有此次訪美及國會聽證都是「對華援助協會」牧師傅希秋全程負責安排，台灣關懷中國人權聯盟協助，與台灣政府包括總統府完全無關。
聲明表示，敬告北京政府，李明哲是人權工作者，他幫助中國所做的人道與人權的啟蒙與救援工作，在文明社會是高貴且令人尊敬的事，請北京政府立即釋放李明哲，或者立即公開審判，讓全世界一起來公審「北京政府對李明哲的審判」。
聲明懇請蔡政府停止扯謊，「政府在兩岸與國際救援李明哲完全使不上力，我們諒解，派人來協調也心不甘情不願，我們也認了，但請政府不要無能救援，又不時要做一些悖離事實的陳述，徒留笑柄」。
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