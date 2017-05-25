回嗆專員王寶萱 梁文傑：我就是垃圾！

梁文傑今早主持議會工務委員會。（記者郭安家攝）

2017-05-25 14:05

〔記者郭安家／台北報導〕北市府推容積代金制，預計6月30日起「捐地換容積」走入歷史，但藍綠台北市議員昨聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案，將所有道路用地、2公頃以下公園用地等全面容積移轉。

台北市長柯文哲市長室專員王寶萱昨晚於臉書評論此事、還下標籤「垃圾不分藍綠」，民進黨北市議員梁文傑頗為不滿今反嗆「我就是垃圾、垃圾就是本人在下我！」

北市建商開發土地取得可增加容積量後，有50％以代金計算、50％來自未徵收的公保地（僅限15米寬道路、2公頃以下未開闢公園用地等），採「雙軌制」；北議會最快下週三讀通過修正草案，所有道路用地均可適用雙軌制容移。不過，容積移轉機制被質疑為掮客謀取暴利，容積代金制也挨批無法徵收北市300公頃未徵收公共設施保留地。

王寶萱於臉書貼議會表決截圖，指29位贊成修正草案的議員，「全面代金的改革在你們手上毀掉」、「為什麼台北市民要持續忍受大家共有的城市空間，被偷偷轉換成私人口袋裡的利益」、「請相信議會的智慧」言猶在耳，原來台北市議會是這樣展現智慧的？

王寶萱表示，公保地地主權益需被補償，代金不是唯一解方，無解是歷史共業；但市民公共空間不再被偷走，全面代金是唯一辦法，也確保市民被賣給建商的容積，每一分錢進市府專戶，全部補償道路、公園用地公保地主。她說，制度毀掉的議員，不要再拿地主當擋箭牌，「要不然是不懂，再不然就是被買走了。」王還下標籤「垃圾不分藍綠」。

身兼台北市議會工務委員會召集人的梁文傑今早主會議，於散會前提到王寶萱的貼文，還反嗆，「我就是垃圾啦！垃圾就是本人在下我！」還問現場的都發長林洲民看法是什麼？「覺得我是垃圾嗎？」

「報告議員，今天清晨2點我有收到你的LINE，當時我用左眼餘光瞄一下這訊息，沒有回，因為我半睡半醒。」林洲民說，這是王寶萱看法，就像臉書上每篇文章，他都尊重。

梁文傑說，指控20幾個議員被買走是什麼回事？意思大家收到賄絡、是很嚴重指控。梁要林洲民傳話給柯文哲，「垃圾不分藍綠，自稱不藍不綠也有很多垃圾，搞不懂一個市長室秘書可以公開指控議員」，不要用這種角度看容積銀行、不要再用這種角度懷疑議員。

針對容積代金制，林洲民說，6月初北市府大樓將辦公共論壇，柯市長屆時將說明所有施行細則、清楚規劃，相信每個人可充分公開討論。

台北市議會昨有29位議員贊成修正草案，導致北市府無法實施全面容積代金制。（民眾提供）