李明哲救援小組批政府冷血無情 總統府回應了！

2017-05-25 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕李明哲國際救援小組今天痛批政府對受難者冷血無情，對此，總統府回應了！

李明哲國際救援小組今天說，這次救援小組赴美行程，是由美國NGO組織「對華援助協會」全力促成，政府對受難者而言顯得冷血無情。

總統府發言人林鶴明表示，家屬的急切心情，「我們非常理解」，李明哲先生是我們的國民，政府的責任就是，在維護國家尊嚴的前提下，確保他的人身安全，目前是盡力讓他能夠早日平安的回來。

林鶴明說，政府營救工作，從事件開始，一直持續進行，營救過程中，政府一向和家屬保持密切聯繫，營救措施也讓家屬充分理解。

至於壹週刊昨天報導，指總統親信赴中救援李明哲。林鶴明強調，總統府昨天已澄清，媒體報導相關內容，並非事實。