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北農董座新人選是陳景峻？ 柯：選項之一

2017-05-25  13:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農董事會將於下月5日改選，日前傳出，民進黨與台北市長柯文哲討論後，提議由熟悉北農事務的台北市副市長陳景峻兼任。對此，市長柯文哲今出席活動後受訪，坦言陳景峻是人選之一，但人事重大問題還是要在市長室透過投票方式解決。

柯文哲今早出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後，被問到陳景峻兼任北農董座一事。柯說，陳景峻是人選之一，本屆北市府最大好處就是遴選制度，集體決策，人事重大問題會在市長室，透過投票方式解決。

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  • 市長柯文哲今出席活動後受訪，坦言陳景峻是北農董事人選之一，但人事重大問題還是要在市長室透過投票方式解決。（記者沈佩瑤攝）

    市長柯文哲今出席活動後受訪，坦言陳景峻是北農董事人選之一，但人事重大問題還是要在市長室透過投票方式解決。（記者沈佩瑤攝）

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