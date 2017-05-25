環評作業準則公聽會 環團籲環署抓出護航老鼠
〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署今天召開「環評作業準則」修訂會議第二次公聽會，會前數個環團就聚集在環署大門口，抗議行政院鬆綁「全國區域計畫」水庫集水區開發，環保署也鬆綁「環評作業準則」，將利於如統一夢時代等水庫集水區開發計畫，環團呼籲環保署應該抓出隱藏在署內，破壞環境的老鼠。
環保署日前宣布一連串環評改革方向，今針對「開發行為環境影響評估作業準則」，召開公聽會蒐集各界意見，包括台灣水資源保育聯盟、彰化環境保護聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、要健康婆婆媽媽團等環團都到場抗議，並要求先處理程序問題。
台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，堅決反對提供民生用水的水庫集水區開發，她3年多來全程參與內政部區委會相關審查，力爭多數委員認同，但內政部區委會的決議卻被行政院否定，於本月16日所公告修訂的全國區域計畫，已鬆綁水庫集水區三級坡（坡度超過百分之15至百分之30）以下可彈性開發，如此一來，包括統一夢世界、高雄佛光山等開發案都獲解套，水庫淤積勢將更惡化，行政院此舉無異玩二面手法，一邊鬆綁水庫集水區開發，一邊又編列前瞻計畫治水預算，等於是揮霍納稅人的稅金。
高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，環評作業準則附件六的健康風險評估，除了原本的「增量」風險，也應納入「既存」風險評估，更應明訂開發案應調查影響範圍內之總量風險評估，不能只調查增量風險，而且，應修訂要評估開發案鄰近5公里範圍內之所有汙染源的風險（總量風險）。
環團更聯合指出，環保署責任就是要保護環境，而不是經濟發展，現在環評相關內容弄成這樣，內部一定有老鼠，在為開發方服務鬆綁，呼籲環保署應該把老鼠抓出來。除此之外，環團也極為在意程序問題，包括參與的時間、地點，他們認為這是關乎全國的大事，不能只在台北舉行，應該到如南部及其他地方舉辦，以讓大家都有參與機會。
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標題：環評作業準則公聽會 環團籲環署抓出護航老鼠
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