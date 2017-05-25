台北補助老屋健檢 每案最高60萬

2017-05-25 12:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市屋齡30年以上老屋超過9萬棟，隨著「都市危險及老舊建築物加速重建條例」5月在中央公布，台北市政府編列2230萬元經費，將用於補助民間做自主「老屋健檢」，最高補助上限有60萬元。

台北市建築管理工程處長陳煌城表示，台北市領有使用執照建築物計有11萬4000棟（約95萬2000戶），其中屋齡達30年以上的老屋計有9萬3000棟（約58萬戶），申請「老屋健檢」是老舊社區邁向重建之路的第一步，歡迎有更新重建需求的社區，由管理委員會提出申請，或整合過半數以上的區分所有權人，推派一人代表申請。

且中央已公布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，凡屋齡達30年以上的建築物，藉由老屋健檢，判定耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設電梯者，均可依該條例申請重建，可獲得建築基地基準容積30％獎勵，而且3年內申請重建者，再另加10％的時程獎勵。

建管處強調，老屋健檢的結果，市政府不會主動公開，更不會將建築物張貼紅單或黃單標示。今年建管處「老屋健檢」的預算是2230萬元，預計可受理件數1240件。初步評估每件8000元，市府全額補助。詳細評估每件補助45％，最高補助上限為60萬元。由於年度預算有限，呼籲有意願的社區從速申請。

有關老屋健檢的申請方式，以棟為單位，符合資格的建築物，所有權人、公寓大廈管理負責人、管理委員會都可提出申請。如果公寓大廈沒有成立管理組織，可由2分之1以上的區分所有權人同意，並推派代表，填妥申請表格，檢附所需文件提出申請，申請文件得以郵寄或親自送達辦理，收件地點為台北市信義區市府路1號（市政大樓）南區2樓、台北市建築管理工程處收，本年度預算用罄即不再受理。

有關老屋健檢補助對象及相關申請資訊，可至建築管理工程處網站「老屋健檢宣導專區」查詢或電洽1999轉8399或8387詢問。