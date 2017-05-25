二度視導漢光實兵 蔡英文：我是國軍最大靠山
澎湖漢光33號演習實兵演練，三軍聯合反登陸作戰操演（記者方賓照攝）
〔記者涂鉅旻、劉禹慶／澎湖報導〕總統蔡英文稍早赴澎湖視導漢光33號演習實兵演練，也是蔡上任後，第二度視導國軍漢光演習，蔡英文表示，「演習視同作戰」，在演習的最前線，她要特別跟各位強調，做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山。」不管是國防改革，或是對國軍工作環境的改善，政府都會全力支持，也希望國軍在過去的基礎上持續精進自己。
蔡英文表示，本週是國軍漢光33號演習的實兵演練，今天的三軍聯合反登陸作戰操演，是防衛台灣最重要的關鍵作戰，在剛剛的操演中，我們一起見證了中華民國國軍，聯合作戰的精實戰力，因為每一位官兵弟兄姊妹認真的態度，加上平常嚴謹確實的訓練成果，再一次展現了我們的國軍，絕對是一支「平時能救難，戰時能打仗」的精銳部隊。
蔡英文說，更可貴的是，今天的三軍聯合演練，彼此合作無間，充分發揮「三軍一體，如手如足」的精神。三軍軍種不同，但任務一致，「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，這就是各位操練備戰的唯一目標。
蔡英文表示，她相信，不管是現場的朋友，或是透過媒體觀看的國人同胞，一定都會為國軍英勇的表現大聲喝采，她也要以三軍統帥的身分，向各位表示最大的肯定。
蔡英文說，去年新政府上任以來，我們把軍務革新、鼓舞國軍士氣、提升國軍尊嚴，視為最重要的工作。她承諾要全力支持國軍，現在不管是戰鬥個裝的更新、老舊營舍的整建，國防部都已經展開行動，為國軍弟兄姊妹，全力付出，提升軍人的工作環境跟尊嚴。
蔡英文表示，同時，我國也為台灣的國防自主，邁出歷史性的關鍵一步。不管是空軍高教機的「國機國造」工作，或是展開海軍「潛艦國造」，我們全力投入提升「自研自製」的武器能量，對強化國家安全，有三個重大意義。
蔡英文接著表示，首先，是在擁有一定的研製能量之後，能夠配合國家安全和國防軍事需求，為國軍發展出最需要、最適用的武器，加強國防戰力。其次，希望透過對國防產業的投資，為國防工業創造重要的內需，帶動台灣的科技跟產業同步發展，同時也增加就業機會。第三，也是最重要的意義，就是當台灣展現決心，往「國防自主」之路前進時，就是代表我們正向全世界，展現我們保衛國土、守護家園的決心。
蔡英文說，國家的安全，掌握在我們自己的手上。國防自主的路上，當然會有挑戰，但無論是什麼樣的艱難，我們都會一一克服，因為不怕苦不怕難，就是國軍精神，保家衛國，更是國軍永遠的任務。
總統蔡英文稍早赴澎湖視導漢光33號演習實兵演練。（記者方賓照攝）
澎湖漢光33號演習實兵演練，三軍聯合反登陸作戰操演（記者方賓照攝）
澎湖漢光33號演習實兵演練，三軍聯合反登陸作戰操演（記者方賓照攝）
澎湖漢光33號演習實兵演練，三軍聯合反登陸作戰操演（記者方賓照攝）
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