同婚釋憲態度 柯P：換立法院面對問題
2017-05-25 12:35
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府、同志祁家威聲請同婚釋憲，大法官昨宣告《民法》違憲，2年內應修法保障同婚。台北市長柯文哲今受訪指出，當初是因為民政局同婚註記上路，衍生不少問題，他不喜歡做事卡卡的感覺，基於「面對問題」的態度才聲請釋憲，接下來換立法院要面對問題。至於2年時間會不會太長？柯說，自己會慢慢適應這社會的步調。
柯文哲今早出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後受訪表示，面對問題是解決問題的第一步，不解決問題就會被問題解決，當初發現民政局的同婚註記制度，雖有比照婚姻關係，但多數情況沒有效用，甚至連簽手術同意書都有問題，既然做起事來卡卡的，乾脆聲請釋憲，面對問題。
柯強調自己的態度就是把問題攤在陽光下，讓大家討論，並不代表特定立場，接下來就換立法院要去處理跟面對問題。對於兩年的修法期，柯說，以前當外科醫生，總認為會馬上好，現在當了市長，會慢慢適應這社會的步調。
至於會不會擔心變成反同人士的箭靶？柯重申，他態度很清楚，只是把問題攤開讓大家討論，一起解決。現場媒體問，網友拱他當總統，對此有何看法？柯僅說「你可以問比較有營養的問題嗎？」
相關影音 從30秒開始
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 岸信夫：台日關係須進一步緊密化
- 未允同婚違憲 藍委批：文化大革命、超級核彈
- 藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉
- 變天率6成 林樺慶成新雨神
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 駁「輕忽溪北」 賴清德：建設經費711億
- LINE打出盛竹如 最長聲音貼圖太經典
- 解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃
- 20國43所大學開辦「台灣研究課程」 教育部設入口網站廣傳
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 卵巢剩一邊難懷孕 女星不戴套「有了就結婚」
- IS動亂 菲南戒嚴擬擴及全國
- 萬人加油集氣 遭酒駕撞昏孝子醒了
- 曾在美掃射釀百死傷 三重抄出AR-15
- 前瞻建設利多 高雄和發產業園區企業搶地
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
- 生煤許可證展延？ 六輕員工、環團各唱各調
- 社論》可怕的「公務員化」
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 主計總處：女性結婚離職率近3成 復職率僅5成1
- 「NIKE」球鞋均一價500 小資女買後醫生看不完
- 台東國慶煙火 搭配熱氣球光雕
- 軟銀投資40億美元 成輝達第4大股東
- 《自由廣場》通保法修法之迫切性 以植入木馬程式為例
- 嘉義連5震 最大規模5
- 南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危
- 曼城爆炸案 主嫌父受訪喊冤時被捕
- 走林鐵軌道遇工程車 婦摔傷
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 德州1高中生 獎學金全捐罹癌青少年
- 2歲擠「窄門」 公幼抽籤搶破頭
- 減產協議延長發酵 下週油價漲4角
- 體育老師迫男生打手槍 傳訊稱噴噴事件露餡
- 鄭秀文台北開唱 宛如大型KTV
- 台74線太平至大里 地方促設南下匝道
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- SJ圭賢今入伍 最後一錄獻XX
- 鳥嘴潭人工湖開發爭議 林明溱要中央解套
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：同婚釋憲態度 柯P：換立法院面對問題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分