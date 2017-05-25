香蕉價格崩盤 林岱樺批台農發沒貢獻

2017-05-25 12:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委林岱樺今於立院召開記者會，直指每到6至8月香蕉價格就會崩盤，高雄、屏東為台灣80%香蕉產地，蕉農只能望天興嘆，農委會拿不出具體政策解決困境，去年獲政府資源大力支持成立的台灣國際農業開發公司，也對農民完全沒貢獻，根本是打假球，林岱樺進一步主張，台農發公司作為「國家隊」應從台北搬到高雄，貼近蕉農，要求農委會要在1個月內回覆立院。

林岱樺表示，台農發在農民間完全沒有知名度，對農民耕種完全沒有貢獻，若台農發董事長陳郁然真的重視農民與香蕉，就應該把公司從台北市松江路搬到高雄旗山，貼近蕉農才能提出讓人更有感的經營策略。

林岱樺指出，台農發預計向台糖承租200公頃農地，用於栽種鳳梨、釋迦等水果，未來更要找1200公頃的農地，預計有8、9成投入香蕉栽種；然而品質良好的水果，預計有6成的A級品可出口，剩下的4成唯一去處就是流入國內市場，屆時恐怕在香蕉旺季時對價格產生衝擊。