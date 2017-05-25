婚姻平權推手！ 尤美女臉書湧千人道謝...

同婚釋憲案昨日公布結果，多年來推動婚姻平權的立委尤美女更換臉書大頭貼，繼續力挺這次打了勝仗的同志族群。（圖擷取自「尤美女立委」臉書頁）

2017-05-25 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲案昨日公布結果，大法官宣布民法未保障同性婚姻是為違憲，並呼籲立法機關2年內修法。多年來陪著同志族群走在婚姻平權路上的民進黨籍立委尤美女，昨晚在臉書換上手持彩虹旗幟的大頭貼歡慶這是釋憲的結果，吸引了1.7萬人按讚，更有上千則道謝的留言。

昨日同婚釋憲讓台灣成為「亞洲之光」，也讓同志族群們的人權向前邁進一大步，尤美女多年來成為婚姻平權的推手，釋憲結果出爐後，她更換了臉書大頭貼。照片中，尤美女將彩虹布條打在脖子上，雙手拿著「彩虹台灣」的旗幟、身穿粉紅色上衣，搭配燦爛的笑容，上千名網友接力留言、齊聲向她道感謝。

一名同志網友感性的留言表示：「尤委員，太好了，我感動到都哭了，終於不用再拿對方的姓名貼，貼在身分證上的配偶欄位，需要用時，又慌張的將對方的姓名貼撕下來了。」

網友們湧入尤美女的臉書頁留言感謝她。（圖擷取自「尤美女立委」臉書頁）