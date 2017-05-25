黃天麟獲日政府頒旭日中勳章

日本台灣交流協會會長沼田幹夫（右）25日代表日本政府，授勳給台日文化經濟協會會長黃天麟（左），表彰他在台日民間交流的卓越貢獻。（記者張嘉明攝）

2017-05-25 12:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕台日文化經濟協會會長黃天麟上午獲日本台灣交流協會頒發「旭日中勳章」，日本台灣交流協會代表沼田幹夫表示，黃天麟擔任會長期間對增進日台民間交流發展帶來極大貢獻，也積極培育下世代台日關係人才。除黃天麟外，尚有前駐日代表許世楷、台灣工商協進會名譽理事長黃茂雄獲頒旭日重光章。

授勳儀式上午在士林的代表官邸舉行，包含總統府資政辜寬敏、前駐日代表羅福全等人都出席授勳典禮。「旭日章」專門授予「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」人士，每年春秋兩季頒發一次。

黃天麟獲頒勳章時致詞，對過去台日關係所做的努力能獲得日本肯定表示感謝，也強調近幾年中國崛起、東亞局勢的發展，美日台在軍事經濟的結合成為必然且必要，盼未來能繼續對此做出貢獻。