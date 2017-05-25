| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

黃天麟獲日政府頒旭日中勳章

日本台灣交流協會會長沼田幹夫（右）25日代表日本政府，授勳給台日文化經濟協會會長黃天麟（左），表彰他在台日民間交流的卓越貢獻。（記者張嘉明攝）

2017-05-25  12:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕台日文化經濟協會會長黃天麟上午獲日本台灣交流協會頒發「旭日中勳章」，日本台灣交流協會代表沼田幹夫表示，黃天麟擔任會長期間對增進日台民間交流發展帶來極大貢獻，也積極培育下世代台日關係人才。除黃天麟外，尚有前駐日代表許世楷、台灣工商協進會名譽理事長黃茂雄獲頒旭日重光章。

授勳儀式上午在士林的代表官邸舉行，包含總統府資政辜寬敏、前駐日代表羅福全等人都出席授勳典禮。「旭日章」專門授予「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」人士，每年春秋兩季頒發一次。

黃天麟獲頒勳章時致詞，對過去台日關係所做的努力能獲得日本肯定表示感謝，也強調近幾年中國崛起、東亞局勢的發展，美日台在軍事經濟的結合成為必然且必要，盼未來能繼續對此做出貢獻。

廣告
  • 日本台灣交流協會會長沼田幹夫（右）25日代表日本政府，授勳給台日文化經濟協會會長黃天麟（左），表彰他在台日民間交流的卓越貢獻。（記者張嘉明攝）

    日本台灣交流協會會長沼田幹夫（右）25日代表日本政府，授勳給台日文化經濟協會會長黃天麟（左），表彰他在台日民間交流的卓越貢獻。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勳章 旭日中勳章 黃天麟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：黃天麟獲日政府頒旭日中勳章


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.