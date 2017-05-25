兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
2017-05-25 11:52
〔記者林良昇／綜合報導〕司法院大法官會議昨做出釋字第748號解釋，宣告民法限制同婚違憲，對於成為台灣成為亞洲保障同志婚姻的先例，媒體詢問中國國台辦兩岸同志若到台灣結婚，是否承認婚姻法律效力？國台辦發言人安峰山未回應，建議去向專業部門諮詢。
國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問安峰山，台灣同志婚姻釋憲案有了結果，若未來中國民眾和其台灣同性伴侶到台灣結婚，中國政府是否會承認其婚姻的法律效力？
安峰山說，他有看到相關報導，但涉及兩岸婚姻的專業問題，建議媒體向中國政府相關的專業部門去諮詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 岸信夫：台日關係須進一步緊密化
- 未允同婚違憲 藍委批：文化大革命、超級核彈
- 藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 響應瘦桃子 胖周瑜今年要減5公斤
- 「矽甲烷」貨車外洩起火 苗140線封路搶救
- 譚詠麟全球買房50棟 卻在台遭詐騙
- 吃肉圓噎到 錯用CPR出人命
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 樹木屢遭斷頭 「醫學中心」成立有望
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- MLB》塞爾三振紀錄中斷 紅襪逆轉遊騎兵
- 示威群眾破壞政府部會 巴西出動軍隊
- 川杜電話聊北韓 美擬以外交解危機
- 這夏墨鏡不黑 多彩較靚
- 女高中生這樣穿太裸露？ 校長暴怒嗆開除…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Same-sex marriage decision sparks fury
- 同婚去性別化 稱謂恐要大修
- 竹科老舊廠房更新 明年動工
- 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
- 這裡水漲船高！剛忙完抗旱、防汛整備接著來
- 要命暴投 克蕭完封勝飛了
- 今日MLB戰績
- 頭份鹿廚坑步道 私地雜亂無法整
- 台中港停泊船突大火 幸船上無人
- 《觀察筆記》強軍第一
- 爭取同婚30多年 祁家威：雀躍萬分
- 「NIKE」球鞋均一價500 小資女買後醫生看不完
- 大林蒲遷村普查月底結束 近2成居民尚未表達意願
- 古巴黑幫的最愛 討債集團擁TK衝鋒槍
- 陳時中與美等7國 共商防疫合作
- 邵庭自揭患妥瑞氏症 超愛小動物
- 義明3D影像感應器 下半年量產
- 小S包4000萬票房 狠K林志玲
- 國際關注同婚釋憲 外交部：讓世界看到台灣
- 旱溪阿勃勒開花 中市府不再挨罵
- 苗栗鄉道解編、縮短 地方批亂來
- 「追求60分或100分」 猜猜不老妖姬選幾分？
- 圓夢基金助學 弱勢學子感恩
- 縣市合併 嘉市半數議員連署反對
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分