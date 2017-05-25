兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......

2017-05-25 11:52

〔記者林良昇／綜合報導〕司法院大法官會議昨做出釋字第748號解釋，宣告民法限制同婚違憲，對於成為台灣成為亞洲保障同志婚姻的先例，媒體詢問中國國台辦兩岸同志若到台灣結婚，是否承認婚姻法律效力？國台辦發言人安峰山未回應，建議去向專業部門諮詢。

國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問安峰山，台灣同志婚姻釋憲案有了結果，若未來中國民眾和其台灣同性伴侶到台灣結婚，中國政府是否會承認其婚姻的法律效力？

安峰山說，他有看到相關報導，但涉及兩岸婚姻的專業問題，建議媒體向中國政府相關的專業部門去諮詢。