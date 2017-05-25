陳星想圍魏救趙 林俊憲嗆：日創社弊案一定追到底

2017-05-25 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含疑遭補教名師陳星誘姦案，引起全國關注，也進入司法調查階段，民進黨立委林俊憲今上午在臉書發文表示，陳星一直炒作過去與林奕含的關係，卻對日創社的弊案不敢回應，就是想圍魏救趙，讓大家淡忘日創社弊案，林俊憲也嗆，「日創社弊案我一定追到底」。

林俊憲指出，陳星的戰略，就是他企圖用丟泥巴的手法，顛倒黑白，在名聲上去傷害、甚至摧毀已經輕生、無法為自己辯駁的林奕含，這也是他最為人所不齒的地方。

林俊憲表示，陳星請了兩大律師，最近一直放消息，大肆炒作過去與林奕含的關係，但是獨獨對日創社的弊案，一個字都不敢回應，「這就是想要圍魏救趙，讓大家淡忘日創社弊案」，這是把所有人當成笨蛋。

林俊憲說，「日創社弊案，我不會忘記，一定追到底。關於逃漏稅，早在十幾天前，我們辦公室團隊也已經具名去國稅局檢舉，稅務署和國稅局也都有立案調查。涉弊的案件，絕對跑不掉」。