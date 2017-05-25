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銀行損失逾5千萬才揭露 立委要求調低門檻

立院財委會今天通過立委江永昌的臨時提案，要求金管會調整銀行揭露重大偶發事件之門檻（記者王孟倫攝）

2017-05-25  11:43

〔記者王孟倫／台北報導〕針對日前爆出彰化銀行被盜領近千萬元客戶存款，立委江永昌認為，現行規定，銀行損失超過五千萬元、才需要在年報上揭露為重大偶發事件，此門檻顯然太高，因此，在立院財委會提案，要求金管會儘速調整門檻，以有利於掌握銀行之內稽內控情形。

本案為彰銀台北分行的一位行員，其利用職務之便，在2003年間，陸續盜走客戶的存款達近千萬元；而客戶在2014年底發現存款被盜領一空，檢方已依違反銀行法之銀行職員背信等罪起訴。

不過，立委江永昌表示，翻閱彰銀的年報紀錄，並沒有揭露這起重大舞弊缺失案件，而本案一直到今年檢方日前宣布起訴該名行員後，外界才知道這項重大弊端。

對此，江永昌強調，因為根據銀行年報應記載事項準則中，重大偶發案件之揭露門檻，是以該年度個別或合計損失金額超過五千萬元為門檻，所以，彰銀並未將本盜領案揭露於年報。

像這次彰銀行員盜領案，江永昌直言，損失雖然低於五千萬元門檻，但卻明顯屬於重大舞弊事件，依現行規定卻可以不用揭露，如此一來，其實已有違年報編制之不得有虛偽或隱匿情事原則，也不利於金管會對各銀行內稽內控之督導。

江永昌也在今天立法院的財委會臨時提案，要求金管會儘速修正調整相關門檻，金管會也允諾將立即研議相關規定。

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  • 儘管彰銀有存戶遭到行員盜領千萬元，但依現行門檻規定，不需在年報揭露（記者王孟倫攝）

    儘管彰銀有存戶遭到行員盜領千萬元，但依現行門檻規定，不需在年報揭露（記者王孟倫攝）

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