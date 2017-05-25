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求援2000萬遭妻嗆離婚 ?柯：家務事不要公開問

2017-05-25  11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節今年首度移師西區舉辦，卻爆出廠商短收2000萬，找上市長柯文哲要錢，為此煩惱的柯文哲問妻子陳佩琪家裡有沒有，打算自行吸收，惹得妻子怒嗆離婚，但北市府仍規劃明年在西區續辦燈節，有議員質疑家務事外流，是為爭取增加明年燈節預算。柯文哲今早受訪時強調，2000萬該怎麼辦就怎麼辦，燈節舉辦地點不可能每年換地方，證實明年燈節仍將在西區舉辦。

市長柯文哲今早出席內科之心BOT案簽約記者會後受訪，被問到台北燈節超支2000萬一事。柯笑稱，人家都開玩笑說當柯文哲朋友比當敵人來慘，朋友來幫忙最後還自己虧錢。

對於外界傳言，柯回家找妻子陳佩琪「調頭寸」，讓老婆一度嗆離婚，柯大打太極說「家務事，不要在公開場合問。」但被問到議員質疑家務事外流，是為了爭取增加明年預算，柯再次強調，該怎麼辦就怎麼辦。柯指燈節不可能每年都換地方辦，也間接證實台北燈節明年仍將規劃在西區舉辦。

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  • 台北市長柯文哲今早受訪時強調，2000萬該怎麼辦就怎麼辦，燈節舉辦地點不可能每年換地方，證實明年燈節仍將在西區舉辦。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今早受訪時強調，2000萬該怎麼辦就怎麼辦，燈節舉辦地點不可能每年換地方，證實明年燈節仍將在西區舉辦。（記者沈佩瑤攝）

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