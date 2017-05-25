修民法或專法？ 府：綜合各界意見提方案
2017-05-25 11:20
〔記者鍾麗華／台北報導〕司法院大法官會議昨做出釋字第748號解釋，宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻違憲，政府應在2年內修正、制訂法律。至於修民法或另訂專法？總統府發言人林鶴明今重申，行政院會依照釋憲文意旨，綜合各界意見後，儘速提出可行的方案送交國會審議。
林鶴明表示，昨日大法官釋憲結果已經說明很清楚，「至以何種形式，例如修正婚姻章、於民法親屬編另立專章、制定特別法或其他形式，使相同性別二人，達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。」
林鶴明說，接下來行政院會依照釋憲文的意旨，對同性婚姻合法化的法制工作及相關的法律配套，綜合各界意見後，儘速提出可行的方案送交國會審議。執政團隊不論是在立法或行政機關，接下來會努力的讓整個修法過程更完善，確保相關的權益能被保障。
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