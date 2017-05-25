未允同婚違憲 藍委批：文化大革命、超級核彈

2017-05-25 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大法官昨日宣告民法未允許同婚違憲，台灣可望成為亞洲第一個同性可以結婚的國家，立委賴士葆今日召開記者會痛批，這是如假包換的政治釋憲，宛若超級核彈傷害社會；立院黨團總召廖國棟也譴責，總統蔡英文不要再模糊，應出面表達立場。

賴士葆表示，個人無法接受這樣的釋憲案，這是如假包換的政治釋憲，大法官現在已被政治汙染，那些大法官都是總統蔡英文所提名的人，卻無視民調反對修民法的意見都高於贊成。

賴士葆認為，釋憲結果像是投下超級核彈，爆炸後對整個社會傷害非常大，明明是立法院就可以解決的問題，司法官大法官卻要用釋憲處理，「這是蔡英文的文化大革命」，法務部要先提版本，否則立法院不必去處理。

廖國棟也說，今天不談黨團立場，只談個人看法，個人對釋憲結果表達「尊重」，唯一缺憾是這件事未立即解決同婚平權狀況。

廖國棟要求，總統蔡英文應出面說明清楚，想要同婚者現在可不可以去戶政事務所辦理結婚登記，可不可以要求繼承，「蔡英文什麼事都模糊，在模糊空間賺取自己利益，最後輸的都是人民」。

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