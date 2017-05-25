何時釋放李明哲？ 國台辦：偵辦結束後發佈

中國國台辦今天舉行新聞發佈會，發言人安峰山表示，要在相關單位偵辦結束以後，釋放李明哲的日期才會對外發布。（中央社資料照）

2017-05-25 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押逾2個月，其妻李凈瑜四處奔走救夫。有媒體報導指出，中國國台辦今天舉行新聞發佈會，國台辦發言人安峰山表示，要在相關單位偵辦結束以後，釋放李明哲的日期才會對外發布。

據《聯合報》報導，國台辦今天舉行例行新聞發佈會，國台辦發言人安峰山被問及李明哲釋放時間，因為中國法規的行政拘留只有15天，刑事拘留也僅有39天，但李明哲已經被關押超過2個月，安峰山對此表示，在辦案單位依法偵辦結束以後，才會對外發布。

報導也提到，外傳中國打算在端午節釋放李明哲，但因為李明哲妻子過於高調，導致釋放時間延後，安峰山則說他沒聽過這方面的消息。