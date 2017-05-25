獨家》同婚釋憲前 總統令綠縣市首長「回應注意平衡」

2017-05-25 10:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕司法院大法官會議昨（24日）做出釋憲748號解釋，宣告民法未保障同性婚姻違憲，總統府隨後由秘書長吳釗燮出面宣讀三點聲明。據知，總統蔡英文雖未親上火線，卻因憂心結果出爐造成其中一方情緒失控，釋憲前一天就先向民進黨執政縣市首長、黨、黨團下指導棋，試圖為釋憲後的各方發言定調。其中透過府方高層指示各綠營執政縣市首長：「回應上應注意平衡感，避免衝突」。

蔡總統除了委由幕僚向綠營縣市首長下令，據接獲該等指令的綠營人士指出，在黨與黨團方面，是由民進黨秘書長洪耀福做窗口，向黨團幹部等人下達指示，內容表示為避免激化對立，「懇請本黨同志相關發言務必謹慎，建議基調為本黨尊重司法院大法官解釋文，也會全力配合行政部門後續處理方案。」

同婚釋憲結果昨下午出爐後，總統府秘書長吳釗燮出面宣讀三點聲明，強調法律必須保障所有人民的婚姻自由與平等權；行政院和立法院務必要如期完成三讀；並呼籲整個社會，以理解、包容、尊重的態度，來面對跟自己意見不一樣的人。