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「相愛是人權」 花媽挺同婚：沒有輸贏 相互包容

2017-05-25  10:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對大法官釋憲挺同婚，高雄市長陳菊今早受訪時說，「相愛是人權」，希望社會各界互相學習理解、互相包容。

花媽昨晚就在臉書粉絲專頁上，放上彩虹旗，表達對同婚的支持。

今天上午，花媽在議會接受採訪時強調，10多年前，她在台灣第一場同志婚禮上所說「相愛是人權」，她肯定大法官的釋憲。

陳菊說，台灣是個多元的社會，大法官釋憲結果沒有輸贏，社會各界應互相學習理解、互相包容。

陳菊也透過臉書表示，「我們堅信本於愛及善良，必能走向進步而更加美好的價值。台灣加油。」

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  • 高雄市長陳菊在臉書粉絲頁放上彩虹旗。（取自陳菊臉書）

    高雄市長陳菊在臉書粉絲頁放上彩虹旗。（取自陳菊臉書）

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