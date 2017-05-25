質疑人民不好過 國民黨建議賀陳旦吃「巨無霸粽」

2017-05-25 10:23

〔記者施曉光／台北報導〕端午節連假即將到來，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會質疑，端午佳節民眾無論行與吃，問題一堆，蔡英文總統昨天說民進黨如果不選舉，就不知道要幹嘛，民進黨的黨工有錢有閒，還可以參加划龍舟比賽，但人民這個佳節肯定不好過。

為了過節應景，洪孟楷特別準備道具，要推薦蔡政府官員吃幾個粽子。他建議交通部長賀陳旦應該要吃「巨無霸粽」，可以在連續假期路上塞車時吃﹔農委會主委林聰賢可以吃只有糯米沒有餡料的「無料粽」，因為農委會的政策反覆不定，無法控管粽子的材料價格。

洪孟楷還說，曾經吃魚翅的環保署長李應元，則當然適合吃「魚翅粽」﹔至於蔡英文總統，他說，建議蔡總統在連續假期中好好待在家裡吃「肉粽」，想想自己未來究竟要做什麼事情，到底是要拚自己的選舉、綠營的選舉，還是解決人民的問題最重要。