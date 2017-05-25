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勞動黨全國唯一議員 竹縣高偉凱辭職生效

新竹縣議員高偉凱的請辭已經生效。（資料照）

2017-05-25  08:36

［記者黃美珠／竹縣報導］勞動黨7年來在全國各縣市議會唯一的1席、新竹縣議員高偉凱的請辭已經生效，意味著該黨始無前例成功佔領地方議會的先鋒，將隨著高偉凱的離開新竹縣議會而亟需新血接棒搶灘。

國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮證實，高偉凱5月4日在最新房屋稅率修正案過關後，於議會現場口頭宣布請辭，次日就持手寫辭呈送交議會簽收。

所以他的請辭已經生效，目前就等送交內政部核准，高偉凱7月1日起，就將揮別他努力耕耘了7年的新竹縣議會。

勞動黨主席吳榮元直言，高偉凱投入工運20年打下了基礎，才讓該黨在新竹縣議會佔有1席之地，他的辭職對民眾、對該黨都確實可惜。

但是他認為高偉凱和綠黨縣議員周江杰的請辭，已經把台灣社會的民主政治運動帶入了一個轉型正義的運動。

我們必須從整體台灣社會發展的出發點來看待，這個轉型正義是以勞工大眾為主體的，以社會生存基本人權為主題的，這樣的轉型運動就是以他們的辭職來帶動。

他說，我們是台灣社會的主人，我們有權利打造一個優質的台灣社會，人人有好的生活條件，這包括最基本的居住人權。沒有居住人權，這個社會再民主、再講究人權有什麼意義？

新竹縣雖然失去了2個優質的議員，但是他們開啟的是台灣社會新的民主轉型自治運動，這是台灣社會未來發展的指向，是真正有利於台灣社會的。

他說，這次事件是台灣政治運動史上非常特殊的一頁。

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  • 新竹縣議會議長張鎮榮證實，勞動黨縣議員高偉凱的請辭案已經生效，只剩內政部核備。（資料照）

    新竹縣議會議長張鎮榮證實，勞動黨縣議員高偉凱的請辭案已經生效，只剩內政部核備。（資料照）

  • 勞動黨新竹縣議員高偉凱。（資料照）

    勞動黨新竹縣議員高偉凱。（資料照）

  • 勞動黨主席吳榮元說，該黨新竹縣議員高偉凱、綠黨新竹縣議員周江杰的辭職是台灣政治運動史上非常特殊的一頁。（資料照）

    勞動黨主席吳榮元說，該黨新竹縣議員高偉凱、綠黨新竹縣議員周江杰的辭職是台灣政治運動史上非常特殊的一頁。（資料照）

  • 勞動黨新竹縣議員高偉凱的辭呈在他口頭請辭次日就已經送抵議會簽收、生效。（記者黃美珠攝）

    勞動黨新竹縣議員高偉凱的辭呈在他口頭請辭次日就已經送抵議會簽收、生效。（記者黃美珠攝）

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