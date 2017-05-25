勞動黨全國唯一議員 竹縣高偉凱辭職生效
2017-05-25 08:36
新竹縣議員高偉凱的請辭已經生效。（資料照）
［記者黃美珠／竹縣報導］勞動黨7年來在全國各縣市議會唯一的1席、新竹縣議員高偉凱的請辭已經生效，意味著該黨始無前例成功佔領地方議會的先鋒，將隨著高偉凱的離開新竹縣議會而亟需新血接棒搶灘。
國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮證實，高偉凱5月4日在最新房屋稅率修正案過關後，於議會現場口頭宣布請辭，次日就持手寫辭呈送交議會簽收。
所以他的請辭已經生效，目前就等送交內政部核准，高偉凱7月1日起，就將揮別他努力耕耘了7年的新竹縣議會。
勞動黨主席吳榮元直言，高偉凱投入工運20年打下了基礎，才讓該黨在新竹縣議會佔有1席之地，他的辭職對民眾、對該黨都確實可惜。
但是他認為高偉凱和綠黨縣議員周江杰的請辭，已經把台灣社會的民主政治運動帶入了一個轉型正義的運動。
我們必須從整體台灣社會發展的出發點來看待，這個轉型正義是以勞工大眾為主體的，以社會生存基本人權為主題的，這樣的轉型運動就是以他們的辭職來帶動。
他說，我們是台灣社會的主人，我們有權利打造一個優質的台灣社會，人人有好的生活條件，這包括最基本的居住人權。沒有居住人權，這個社會再民主、再講究人權有什麼意義？
新竹縣雖然失去了2個優質的議員，但是他們開啟的是台灣社會新的民主轉型自治運動，這是台灣社會未來發展的指向，是真正有利於台灣社會的。
他說，這次事件是台灣政治運動史上非常特殊的一頁。
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