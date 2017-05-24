批大法官「無三小路用」 蔡易餘發文致歉
2017-05-24 23:09
〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果今天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，不過支持修正民法的立委蔡易餘今下午曾一度批評，大法官未講清楚是制度或民法違憲，根本是「無三小路用」，到了晚間蔡為此在臉書發文，指自己「因口快失言，鄭重向大法官致歉。」
蔡易餘今下午在獲悉大法官解釋出爐時，第一時間曾批評大法官真的是沾醬油派、「無三小路用」，他質疑釋憲未講清楚到底是制度還是《民法》違憲，最終仍會淪為民法派跟專法派的戰爭。
不過蔡易餘於晚間近10點在臉書發文，指他當下並未及時詳讀釋憲解釋文內容，在接受媒體訪問時誤以為大法官只提及應該落實平權，而未有進一步要求立法時程，才會一時口快失言。
蔡易餘也指出，大法官釋憲的解釋文內容已明確點出民法現行條文違憲，以及兩年法未完成修正立即依現行民法條文適用同性婚姻等文字，因此他在察覺這一點後便自覺發言不當，故而發文向大法官鄭重致歉。他在文中也呼籲立院，接下應在臨時會專注於先前已交付黨團協商的婚姻平權法案，並指立專法仍有違憲可能、徒增執政困撓，主張立即處理民法修正案。
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