748號釋憲案 大法官：同性者也有婚姻自由權

2017-05-24 21:10

〔記者楊國文／台北報導〕我國長期以來，規定婚姻以「一夫一妻」為原則，但大法官748號釋憲文指出，人民有結婚自由，此項自主決定攸關人格健全發展與人性尊嚴的維護，直指現行民法婚姻章排除同性兩人結婚，已違反憲法對婚姻自由的保障，屬立法上的「重大瑕疵」。

大法官釋憲指出，民法第972條規定婚約由男女當事人訂定，地方戶政主管機關因此駁回同性的兩人申請結婚登記，但民眾有結婚的自由，此包含「是否結婚」和「與何人結婚」的自由，這項自主決定，攸關人格健全發展與人性尊嚴的維護，是重要基本人權，應受憲法第廿二條的保障。

大法官認為，鑑於婚姻自由攸關人格健全發展與人性尊嚴的維護，就親密、排他的永久結合的需求、能力、意願、渴望等心理和生理因素而言，其不可或缺性，對同性性傾向者與異性性傾向者並無不同，均應受到憲法第廿二條婚姻自由的保障才對。