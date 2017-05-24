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陳時中自爆巧遇WHO幹事長 表達台灣盼參與WHA

衛福部長陳時中（右）24日自爆巧遇WHO新任幹事長特沃德羅斯。（特派記者呂伊萱攝）

2017-05-24  20:49

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕世界衛生大會（WHA）現正進行中，衛福部長陳時中24日下午突然向媒體爆料，表示他「不期而遇」新任世衛幹事長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus），握手並交談，希望他多多支持台灣參與WHA；對方也回應「知道了」。

WHA23日進行世衛組織（WHO）幹事長選舉，由衣索比亞現任外交部長、前衛生部長特沃德羅斯當選，他是第一位非洲出身的國際組織領導人。

《中央社》記者24日上午在餐廳巧遇特沃德羅斯；陳時中24日下午與媒體碰面時自己突然爆料，表示「不期而遇我也有啊」。陳時中說，他恭賀特沃德羅斯，並自我介紹自己來自台灣，給特沃德羅斯一張名片並和他握手，希望未來台灣有機會參與WHA，請他多多支持。陳時中也說對方回覆表示「他知道了」。

陳時中強調，禮多人不怪，此次建立一些關係，也協請外交部贈送巧克力和花給衣索比亞代表團道賀。

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