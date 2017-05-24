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同婚釋憲結果 台中市長林佳龍表尊重

2017-05-24  19:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大法官會議今日下午針對同性婚姻做出釋字第748號解釋，台中市新聞局長卓冠廷轉述市長林佳龍意見表示，尊重大法官做成的憲法解釋。

林佳龍也期待社會各界持續理性溝通，尋求共識，相信中央會做好因應，市府也會一起配合努力，讓社會更進步。

對於釋憲結果，卓冠廷指出，林佳龍期待公民社會不同的聲音都能持續溝通對話，尋求理解與包容，最後達成共識；經充分討論，已達共識部分可成為未來修法的基礎，尚未達到共識的部分則再繼續溝通，用耐心與理性來解決問題。

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  • 同婚釋憲結果，中市長林佳龍表尊重。（記者蘇金鳳攝）

    同婚釋憲結果，中市長林佳龍表尊重。（記者蘇金鳳攝）

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