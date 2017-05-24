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中監認阿扁違反2項但書 發函嚴厲「警告、提醒」

針對19日阿扁出席凱達格蘭基金會募款餐會，會場出現爭議的違規行為，台中監獄晚間做出決定，阿扁確有違反2項但書，已經以更嚴厲書函「警告、提醒」阿扁。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-24  20:43

［記者楊政郡／台中報導］針對19日阿扁出席凱達格蘭基金會募款餐會，會場出現爭議的違規行為，台中監獄晚間做出決定，阿扁確有違反2項但書，已經以更嚴厲書函「警告、提醒」阿扁，日後活動申請，除醫療小組報告還要另附醫學中心診療及檢查報告，採取家人活動從寬、其他活動從嚴原則，且不論是保外就醫展延申請或活動申請，中監會另聘職能專家加入審查。再次提醒阿扁痊癒後就要返監執行。

台中監獄副典獄長林順斌說，根據專案小組審查認定，這次阿扁參與凱達格蘭基金會募款餐會，顯然違反不進會場及勿涉及政治性談話2項，非該監所容許，讓該監受到外界批判，特別函請他檢討改進。

中監指出，陳水扁說當天受到擠壓差一點跌倒，受到驚嚇，身體產生不適，醫師指示暫留台北休息一晚。林順斌說，顯見醫療小組當天準備不足，提醒阿扁的醫療小組日後要提出更完善的安全維護規劃。

中監說，外界對陳水扁的醫療團隊，未能遵守醫療專業發言，甚而不理會中監對阿扁的法律規範，甚至鼓勵陳水扁以違反規定方式，接受社區職能治療名義，外界多所批評，甚至質疑中監未盡保外醫治查看職責，因此從6月底起申請案除醫療團隊報告，還要附上醫學中心的就診及檢查診斷書。

中監強調，保外就醫以醫療為主，醫療痊癒後就返監執行，日後中監會採取「家人活動從寬、其他活動從嚴」的審查標準。且日後的審查包括保外就醫展延及活動申請，都會納入職能專業人士。

中監一再提醒阿扁遵守保外就醫規定，遵守104年簽下的保證書，切勿自誤，確實檢討改進。

本月19日陳水扁出席參加凱達格蘭基金會，在台北舉辦的募款餐會，台中監獄准予出席，卻提出「5不」的但書，包括不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等等。

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