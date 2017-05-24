捲土重來參選新北市長？ 周錫瑋語帶玄機
2017-05-24 19:42
〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席當選人吳敦義選後的首要任務就是打贏2018地方選舉，前台北縣長（現升格為新北市）周錫瑋的動向備受關注，周錫瑋今天陪同吳敦義前往桃園市大溪頭寮陵寢謁陵時，被媒體追問是否參選？他語帶玄機表示「人生會有很多變化，但是你不知道什麼時候會有什麼變化」。
周錫瑋於2005年12月20日至2010年12月25日擔任台北縣長，原本想拚台北縣升格新北市的首任市長，在朱立倫參選後黯然退出，淡出政壇的這6年，他潛心畫畫、種花，還在新竹關西打造「台灣花鳥園」，將於26日開幕。
對於外界關注他2018會不會捲土重來參選新北市長？ 周錫瑋表示，人生在世，有兩件事情最重要，做人要懂得感恩惜福，做事記得要有風度與風範，一切都是隨緣，老天爺怎麼安排，老百姓怎麼做決定，我們為什麼要說「捨我其誰」、為什麼要說「我一定要走哪條路」？
周錫瑋還說，現在的他種種花、畫畫畫，日子過得蠻好的，也在努力為社會做出貢獻，為自己人生走另外一條路，也是蠻好的。不過，他也語帶玄機表示「人生會有很多變化，但是你不知道什麼時候會有什麼變化」，如果需要他為社會奉獻時，還是要奉獻。
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