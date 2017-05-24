釋憲挺同婚 苗縣議員陳光軒：很開心
2017-05-24 19:14
［記者許展溢／苗栗報導］「很開心！」長期支持同性婚姻的苗栗縣議員陳光軒，得知司法院大法官受理同性婚姻釋憲結果，表示兩個人相愛，無論同性、異性都是「基本人權」，很肯定釋憲結果。
大法官認為，現行法律未允許同性兩人結婚，已違反憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條人民平等權的保障，法務部也應在2年內修法，保障同性婚姻。
支持修改民法的陳光軒，去年12月10日世界人權日，也到凱道力挺婚姻平權法案。他說今天釋憲結果，很開心，台灣可以走到這一步，讓法律解釋同志婚姻是合法的，很值得肯定。
陳光軒認為，兩個人在一起，是「不分性別」，更是「基本人權」，不能用傳統的觀念去束縛相愛的兩個人。
陳光軒表示， 雖然還是有很多人不能接受同性，甚至將同性戀妖魔化， 但同性婚姻是進步的理念，只要是對的事情，都還是要支持。
他強調這是基本人權，就應該被保障，而不是用異性之間的戀愛、婚姻去束縛同性間的感情。希望台灣能盡快修改民法，讓同性伴侶可以擁有應有的基本保障，也會持續跟大家討論、推動這樣的觀念。
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