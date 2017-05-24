同婚釋憲結果出爐 吳敦義表態支持同婚

2017-05-24 19:04

〔記者施曉光／台北報導〕同婚釋憲結果今天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義隨即表態支持同性婚姻。

吳敦義競選辦公室方面傍晚證實，臉書「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」貼出彩虹旗，是在吳敦義同意下的作為，並證實該粉絲團為吳敦義的官方臉書，吳敦義並將於週五親自對外說明他的看法。

吳辦人士指出，吳敦義尊重大法官解釋，針對同婚議題，應在不影響既有民法及家庭架構下，另立民法專章，以確保同婚權益。