政黨禁入校園、軍隊 「政黨法」朝野獲初步共識
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為使政黨成立、運作更法制化、民主化，立法院內政委員會今審議「政黨法草案」，儘管全案尚未完成初審，且在招收黨員年齡限制、補助款得票率門檻等處各有意見，但仍就政黨退出政府機關、軍隊、學校之條款，以及明訂政黨經費、收入的條文部分達成共識。
立法院內政委員會今審議「政黨法草案」，並由民進黨立委姚文智擔任會議主席，在內政委員會難得的朝野和諧氣氛下，「政黨法草案」雖因條文數量不少，以及部分條文細部尚未能達成共識外，但已足以讓近半數主要條文於一天內達成共識，猶如輕舟已過萬重山。
初審達成共識的條文部分，除確立政黨的組織與運作應符合民主原則，條文規定政黨不得在政府機關、機構、公營事業機構、行政法人、法院、軍隊或學校設置黨團組織，但不禁止在各級民意機關設置，以排除政黨及其活動介入上述須保持政治中立的機構或單位。
具共識之條文，明定政黨經費、收入的來源為黨費、依法收受的政治獻金、政黨補助金，及宣揚理念或從事活動宣傳的出版品及宣傳品等銷售收入；條文除禁止政黨購置作為辦公處所以外的不動產，並禁止經營或投資營利事業，但上列銷售出版宣傳品的收入不在此限。
對於政黨招募黨員之年齡限制，立委們起初各持異見，但最後仍達成行政院版草案以16歲為限之共識。民進黨立委葉宜津主張，為鼓勵青年參與政治、關心公共事務，大可不必限制年齡，但若要訂可訂16歲；親民黨立委陳怡潔主張回歸各黨黨章規範即可。
在政黨補助款門檻部分，政院版草案建議應於不分區及僑外立委選舉中，至少要有3.5%得票率。時代力量立委徐永明建議，要為沒國會席次的小黨考量，應下調至2%，葉宜津與姚文智對此表示認同，但因有其他立委對此未有具體共識，最後姚裁示送朝野協商。
最後因在場立委們表示對部分條文尚須更多討論，以及需要行政部門再對討論意見做進一步整理，會議主席姚文智在下午5時許裁示散會，明日召開內政委員會繼續審查。
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標題：政黨禁入校園、軍隊 「政黨法」朝野獲初步共識
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