不滿發言超時 陳瑩哽咽批林淑芬
2017-05-24 19:41
〔記者吳柏緯／台北報導〕立法委員林淑芬與同黨立委陳瑩今天因為委員會發言時間起爭執，兩人一度爭鋒相對，身為召委的陳瑩一度切掉林淑芬的麥克風，引起林不滿。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部長林美珠進行報告，最後一名登記發言的立委林淑芬針對台鐵畸形班表與兼任教師權益等問題提出質詢，不過由於質詢時間超過，因此被陳瑩切斷麥克風電源、要求結束發言，並請勞動部官員到林淑芬辦公室報告。
這個行為引起林淑芬不滿。林淑芬表示，今天並不是為了個人利益質詢，而是為了台灣勞工的權益質詢。她並表示，關乎人民的事情就應該在立法院討論，而不該只在委員辦公室「搓湯圓」。
陳瑩批評林淑芬，其他委員都遵守發言時間，僅她不遵守發言規定、造成其他人困擾。陳瑩並指稱，林淑芬是得了便宜還賣乖。不過林淑芬則回批陳瑩，怕熱就不要進廚房。
陳瑩一度表示，可以延會至午夜0點，讓林淑芬暢所欲言。不過林淑芬在第二輪發言結束後就離開。
陳瑩在林淑芬離席後，先是譴責林淑芬造成大家的困擾與麻煩，接著語帶哽咽表示，大家都要負責，因為過去都在縱容林淑芬，才造成今天的狀況。
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