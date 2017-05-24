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同婚釋憲跨大步 鄭文燦：任何真愛都該被祝福

桃園市長鄭文燦表示，同婚釋憲結果是婚姻平權的重要里程碑，期盼台灣社會用愛和包容，追求共同的未來。（擷取自鄭文燦臉書）

2017-05-24  17:57

［記者陳昀／桃園報導］同志婚姻釋憲結果下午4點出爐，大法官做出釋字第748號解釋，認為現行法律未允許同性二人婚姻已經違憲，法務部應於2年內修法，桃園市長鄭文燦對此表示，此釋憲結果是婚姻平權的重要里程碑，期盼台灣社會用愛和包容，追求共同的未來，「任何真愛都該被祝福。」

鄭文燦說，婚姻平權已是世界潮流與趨勢，同性婚姻獲得保障後，法律必須調整、社會也要跟著適應，希望未來2年的修法期，政府與民間都能共同討論、面對，任何意見都應該被尊重，一起迎向婚姻平權。

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