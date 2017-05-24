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政院：婚姻平權將儘速提法案送立院

2017-05-24  17:41

〔記者李欣芳／台北報導〕大法官會議今天就婚姻平權釋憲案宣告現行民法違憲，行政院發言人徐國勇表示，大法官釋字第748號解釋文提到，有關機關應於解釋公布之日起2年內完成相關法律的修正或制定。對此，行政院長林全已指示政院秘書長陳美伶協調法務部、內政部等相關部會，共同參與後續法律修正或制定工作。行政院將在期限內儘快提出行政院版法案，送立法院審議。

徐國勇表示，對司法院大法官的解釋，行政院完全尊重。

徐國勇強調，行政院將依釋憲文內容，以對社會最小衝擊、最大共識等原則，研議、提出合理可行的法案版本。

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  • 針對同婚釋憲結果，行政院發言人徐國勇表示，行政院將在期限內儘快提出行政院版法案，送立法院審議。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對同婚釋憲結果，行政院發言人徐國勇表示，行政院將在期限內儘快提出行政院版法案，送立法院審議。（資料照，記者黃耀徵攝）

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