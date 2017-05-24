傅希秋反駁週刊李明哲報導 要蔡政府說清楚
2017-05-24 17:36
【駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導】針對台灣壹週刊報導總統蔡英文派親信赴中搶救李明哲，並且介入協助安排李明哲妻子李凈瑜在華府與美國官方的會面，傅希秋今天憤怒地表示，這些都與事實不符。
壹週刊引用蔡英文幕僚的話，指責李凈瑜在美活動太高調，使中國不願在端午節前放人，但又暗示李凈瑜能見到白宮官員是蔡政府的協助。
負責協助李凈瑜以及中國被捕維權律師妻子在華府求救的「對華援助協會」會長傅希秋指出，台北駐美代表處因為無法與李凈瑜聯繫，還在5月16日發電郵給他，希望他代轉駐美代表處協助的意願，蔡政府卻說一直與李明哲家屬保持聯絡。
傅希秋說，行前蔡政府通過台灣民主基金會，表示願意提供李凈瑜訪美旅費，但要求控制細節，以及低調處理，李凈瑜為了有獨立行動的自由而自費到華府，並由「對華援助協會」提供救援小組在華府的住宿。李凈瑜與維權律師的妻子們在華府出席聽證會，並拜訪川普政府的重要官員，並沒有透過蔡政府或駐美代表處安排，這些不實的報導，希望蔡政府能夠說清楚。
2002年在美創建「對華援助協會」的傅希秋是牧師，長年在美從事人權和宗教自由活動，協助中國受迫害的異議人士，包括盲人律師陳光誠赴美也受到傅希秋的幫助。李凈瑜此行出席了由中密斯眾議員主持的聽證會，並與白宮國安會亞太資深主任博明以及國務院代理亞太副助卿史東等川普政府的資深官員會談，得到美方會全力協助的允諾。
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