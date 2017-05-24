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同婚釋憲出爐 尤美女：期待本會期修民法

2017-05-24  17:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕同性婚姻大法官釋憲會議結果今天下午出爐。長期支持婚姻平權的民進黨立委尤美女受訪表示，釋憲清楚說明禁止同性婚姻違憲，自解釋文可看出要符合評等，就是要修「民法」親屬篇，另立專法不符平等，期待能在本會期推動修法，但仍要由黨團決定。

尤美女說，釋憲清楚說明「民法親屬篇」內「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」條文違反婚姻自由及平等權利，若不修正，兩年後同志就可直接到戶政機關登記結婚，自解釋文可看出若要符合平等，大法官意旨就是要修「民法親屬篇」，另立專法不符平等。

尤美女表示，目前已經已經出委員會的立法院版本，符合大法官釋憲會議精神，期盼所有國會議員共同一致推動，使此版本盡速二、三讀，讓台灣的彩虹早日實現，成為台灣之光，也成為亞洲之光。

媒體問推動期程、是否要等行政院版本。尤美女說，能否在臨時會排入議程要由黨團決定，但期待能在本會期推動，釋憲會議室要求行政機關在兩年內盡快配合，而非要行政院提什麼版本，依據釋憲文，同婚不會妨害婚姻倫理秩序，應讓同志享有與異性戀同樣權利。

民進黨立委趙天麟則表示，釋憲案已出爐，法務部應負責提出法律立（修）法草案後，送立法院審查，他將暫不提出專法草案，待行政院版草案提出後，再行審議、提修正動議，或另提版本。

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  • 民進黨立委尤美女表示，期待能在本會期推動同性婚姻民法的修法。（記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委尤美女表示，期待能在本會期推動同性婚姻民法的修法。（記者鄭鴻達攝）

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