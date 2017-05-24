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同婚合法 南投縣長憂人口問題會更嚴重

2017-05-24  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕大法官在今日下午4點宣布釋憲結果，認定「未保障同性婚姻為違憲」，也意味著同性婚姻應該要受到法律的保障，也讓台灣成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，對此南投縣長林明溱表示尊重，但他憂心台灣少子化問題更嚴重。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨籍南投縣長林明溱聞大法官釋憲結果後表示，尊重每個人對婚姻的選擇，但他希望同志婚姻的比例越少越好，否則台灣人口問題將會更嚴重；林明溱以南投為例，稱因少子化、人口外流，南投全縣人口數即將跌破50萬大關，造成人口老化問題，未來孩子的負擔會更嚴重。

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  • 上百名參與活動的群眾，在立法院外等待司法院釋憲結果，宣布後，現場歡呼，有人激動落淚。（記者王藝菘攝）

    上百名參與活動的群眾，在立法院外等待司法院釋憲結果，宣布後，現場歡呼，有人激動落淚。（記者王藝菘攝）

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