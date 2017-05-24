司改會議》防止惡檢濫權 擬強化起訴、不起訴監督機制

2017-05-24 17:08

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議第三分組今舉行增開會議，會中決議，為避免檢察官濫權起訴，未來應將起訴審查制度獨立，由審理本案以外的法官進行，法官僅需以書面審查檢察官已提出之證據，並在一定時間內做出准駁，認為聲請有理由即可逕行駁回起訴，不必再通知檢察官補正，檢察官只能在有新證據時再行起訴。

此外，若起訴案件有蒐證不全、重大疏漏或違反正當法律程序，除追究承辦檢察官責任外，也應對其所屬之檢察長、主任檢察官究責，並將考核結果列為升遷與調動之參考，嚴重者另視情況移送評鑑委員會。

未來將強化團隊辦案模式

另外，分組也決議要強化團隊辦案模式，重大案件應由主任檢察官帶領辦案、協同偵查、共同具名及協助蒞庭。

至於對濫權不起訴的監督，分組決議，未來告訴人聲請再議時應委任律師為之，律師在不涉及另案偵查不公開或其他應保密之事項時，應可檢閱、抄錄或拍攝偵查卷宗；另上級檢察官若要撤銷原處分發回續偵，必須具體指摘原偵查不足之處，並建議偵查方向，且續偵應有一定的期限限制。

就聲請再議部分，分組決議應限制上級檢察署的發回次數，未來再議發回續查的次數僅限1次，若上級檢察官仍認為偵查不完備，則應自行偵查，偵查後認為應提起公訴者，應檢附起訴書內容，命原審檢察官起訴。

此外，未來法院裁准交付審判的案件，應由告訴人律師或法院指定律師代替檢察官行使公訴職務，且裁准交付審判的法官不能與審理該案的法官相同。

分組並決議，為了監督無告訴人案件的不起訴情況，未來應成立人民參與的「檢察審查會」，負責審查再議後仍不起訴的案件，檢察審查會認為偵查不完備者，得建請檢察官再行偵查，如檢察官仍不起訴，則檢察審查會得聘請律師逕行向法院起訴並蒞庭，由律師代行檢察官職責。