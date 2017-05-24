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台積電心中3奈米廠最佳地點 賴清德解密

2017-05-24  15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台積電3奈米廠落腳何處引起各界高度的關注，高雄目前極力爭取落腳南科路竹園區，甚至一度傳出有意赴美設廠。台南市長賴清德今天下午在一場就業博覽會記者會上，透露台積電心目中最佳的選擇，其實就在台南。

賴清德表示，市府積極協助台積電加碼投資台南，現在7奈米製程也要在台南設廠，市府協助他們解決土地、水電的問題，甚至台積電下一個階段心中最理想的選擇，其實也在台南。

賴清德說，「但是，我們知道隔壁也很希望它去投資，所以我們就不好意思多說什麼，大家攏是厝邊。」

他說，台南新市科學園區當然也有外縣市民眾來就業，未來台積電若在隔壁投資，台南市民也可以去就業，「攏是厝邊，親戚不用計較，厝邊大家互相疼惜，只要把台灣重要的產業留下來才是最重要。」

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  • 賴清德在「台南過生活」就業博覽會記者會上，透露台積電心目中最佳的選擇，其實就在台南。（記者蔡文居攝）

    賴清德在「台南過生活」就業博覽會記者會上，透露台積電心目中最佳的選擇，其實就在台南。（記者蔡文居攝）

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