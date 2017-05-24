角逐宜蘭縣長人選多 民進黨縣黨部籲提早3個月確定人選

2017-05-24 15:21

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣民進黨陸續有宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀、三鄉鎮鄉長共推人選，表態宣布角逐明年宜蘭縣長之位，縣黨部主委林進財今天召開記者會，呼籲黨中央提前3個月確定縣長人選，以利後續布局。

民主進步黨宜蘭縣黨部今天召開記者會，黨部主委林進財表示，明年度五合一選舉是2020總統大選前哨戰，也是政權保衛戰的第一場戰役，但是宜蘭縣黨部5月21日召開黨代表大會，聽到許多黨代表對明年五合一選舉的焦慮和擔憂。

林進財表示，目前有許多從政同志紛紛表態爭取參選縣長，百家爭鳴，目前政治氛圍導向民進黨內部很亂，因此希望往年到12月才會確定縣長候選人，希望黨中央今年能提早3個月，在九月就宣布人選，以利後續鄉鎮長、縣議員、民意代表與村里長的布局。

林進財說，宜蘭縣政府這兩年來的施政造成了一些民怨，許多黨代表也希望從政同志不管行政部門或議會部門，能盡速調整政策，例如農地農用就照農發條例精神實施，不要侵犯到農民建商權益，不要增加農民或住戶稅金，否則這樣下去民進黨選不贏，因此縣黨部也會向黨中央表達，好的政策維持，不好的政策要懸崖勒馬，確保宜蘭縣2018年的綠色執政。