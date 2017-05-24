洪秀柱敗選 國民黨中常會旁聽直播恐停止

2017-05-24 15:21

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨主席洪秀柱主政下，去年以來國民黨每週中常會都全程開放媒體旁聽並透過網路直播，但在洪秀柱上週六敗選失利後，今日首次召開的中常會上，國民黨副主席胡志強與中常委劉大貝同聲要求停止這項作法，代理黨主席林政則在回應，交由未來的新主席吳敦義裁示。

胡志強表示，沒有政黨會把自己的策略會議全盤公開，國民黨中常會全程轉播，「民進黨就知道我們要幹什麼」，如果現任主席洪秀柱不願意改變這項作法，建議下任新主席要趕快決定。

劉大貝主張，中常會應該維持過去的慣例，只開放專題報告，討論階段不應該開放，因為全世界的民主政黨，沒有一個是這樣的方式，民進黨召開中常會、中執會也都沒有，國民黨為何就要直播？況且這段期間以來，直播出去確實也有一些不好的狀況，他主張下週的中常會就不要再開放直播。

洪秀柱今天沒有來主持中常會，由林政則代為宣讀她對全黨端午節賀節信函內容。洪秀柱在信函中表示，自己推動黨的改革決心始終不渝，目的要讓國民黨能成功再起，五月二十日投票結果揭曉，她除了祝賀吳敦義當選，並呼籲全黨要支持新主席，帶領國民黨繼續改革，爭取政治任務的勝利，最後重返執政。

此外，在中常委江碩平建議下，林政則裁示由所有中常委共同簽名慰勉五位落選的黨主席候選人，並表達肯定他們為國民黨的貢獻。