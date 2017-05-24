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扁案可能重審？ 蔡易餘：不可能也不贊成

2017-05-24  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會餐會後，特赦陳水扁的議題再度引發討論，至於審理中的扁案有沒有可能會「重新啟動」？民進黨立委蔡易餘表示：「不可能，我也不贊成。」

根據《聯合報》報導，蔡易餘認為目前陳水扁在保外就醫的狀況尚沒有異動，也沒有醫療小組認為阿扁的身體狀況可以接受形式上的程序，所以並不認為此時會針對扁案做這個動作。

蔡易餘表示，如果法院有這個疑問的話，應該要發函詢問陳水扁的醫療團隊，才能確定陳水扁是否適合審理，如果醫療團隊還沒判斷的話，他則是「我不贊成也不認為法院要有這個動作」。

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  • 扁案有沒有可能會「重審」？蔡易餘認為：「不可能，我也不贊成。」（記者方賓照攝）

    扁案有沒有可能會「重審」？蔡易餘認為：「不可能，我也不贊成。」（記者方賓照攝）

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