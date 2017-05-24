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同婚釋憲4點揭曉！呂秋遠發祭品文「演講+雞排珍奶」

2017-05-24  14:58

〔即時新聞／綜合報導〕大法官審理同性婚姻聲請釋憲案，於今日下午4時作出釋字第748號解釋。律師呂秋遠稍早發出祭品文，若釋憲結果能讓同志結婚，「我就辦12場公益演講，並在現場發送雞排與珍珠奶茶」。

呂秋遠表示，希望大家能祈禱釋憲案的結果，而結果有幾個可能，「合憲，那麼就一切回到原點，我們繼續努力，但是短時間內應該沒有機會了，同志權益會繼續被漠視。不合憲，大法官可能會明確指示立法院應立新法，或是應在民法中修正」。

不過，呂秋遠最擔心的是「未盡相符」的結果，應「檢討改進」可能很討厭，「未盡」相符的白話文來說，就是「並沒有完全」符合，但是到底是符合還是不符合，這是立法院要自由判斷，所以儘速檢討，這時說了等於沒說，一切在實質意義上，還是回到原點。

呂秋遠也發出祭品文，若下午4時的釋憲結果，認為禁止同志婚姻違憲，而且要求立法院修改法律，讓同志可以結婚，「我就辦12場公益演講。並且現場發送雞排與珍珠奶茶。」

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  • 呂秋遠稍早發出祭品文，若釋憲結果能讓同志結婚，「我就辦12場公益演講，並在現場發送雞排與珍珠奶茶」。（資料照）

    呂秋遠稍早發出祭品文，若釋憲結果能讓同志結婚，「我就辦12場公益演講，並在現場發送雞排與珍珠奶茶」。（資料照）

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